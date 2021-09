- Le design sonore de New World nous est dévoilé

Publié le Mercredi 22 septembre 2021 à 11:00:00 par Côme Richetta

Une interview avec la superstar Ramin Djawadi

Pour nous faire passer l’attente (ou nous rendre encore plus impatients ?) de la sortie du MMO d’Amazon Games, une nouvelle vidéo est sortie, nous présentant un peu l’envers du décor sur le design sonore et la bande son originale du jeu avec des interviews. Vous reconnaitrez probablement Ramin Djawadi (Game of Thrones, West World, Warcraft) qui nous dévoile le processus de création de l’univers sonore du jeu avec Brandon Campbell.Personne ne joue à ses jeux sans le son, je vous encourage donc à aller regarder ce court interview qui vous donnera peut-être envie de jouer au jeu. Ou envie de faire de la musique. Simplement par curiosité ça marche aussi !