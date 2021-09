Golf Peaks arrive sur Xbox

Publié le Mercredi 22 septembre 2021 à 10:15:00 par Luc Vidal

C'est tranquille, c'est pépère

Déjà disponible sur PC, Mobile et Switch,est maintenant disponible sur Xbox Series X/S et Xbox One.est un jeu de puzzles. Vous devez, comme au golf, envoyer la balle dans le trou. Mais vous faites cela sur une grille, avec des cases possédant diverses particularités, et vous avez un nombre limité d’actions à dépenser. Voilà, c’est simple. Le jeu a une ambiance calme et relaxante. C’est un petit jeu sympa, ayant déjà été récompensé.