L'accès anticipé de Beyond Contact est là

Publié le Mercredi 22 septembre 2021 à 12:00:00 par Luc Vidal

C'est comme Seul sur Mars mais pas sur Mars

est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam.Vous aimez la science-fiction ? Les planètes bizarres ? La survie ? Bah voilà,, c’est un jeu où vous devez survivre sur une planète étrange. Le jeu est beaucoup axé sur la découverte et l’exploration de la planète. Vous devrez exploiter ses ressources pour survivre et vous créer une base. Vous devrez vous adapter à la faune et la flore de la planète, qui ne sont pas toujours pacifiques.