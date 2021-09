Rainbow Billy : Curse of the Leviathan arrive le 5 octobre

Publié le Mercredi 22 septembre 2021 à 11:30:00 par Luc Vidal

Et il apportera de la couleur dans nos vies

est prévu pour le 5 octobre sur PC, Xbox One et PS4. Une sortie sur Switch est également prévue prochainement.Dans ce jeu de plateforme en 2,5D, vous suivrez Billy dans ses aventures dans le Monde de l’Imagination. Vous devrez utiliser vos pouvoirs d’empathie et de tolérance pour vous faire des amis et redonner la couleur à un monde devenu gris. Le jeu possède des éléments de RPG, de collection de créatures et de puzzle. En clair, un jeu d’aventure coloré et assez complet, qui arrive bientôt.