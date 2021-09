Gloomhaven arrive bientôt

Publié le Jeudi 23 septembre 2021 à 09:45:00 par Côme Richetta

Une adaptation des plus solides

Après deux ans passés en accès anticipé et de nombreux patchs, l’adaptation du jeu de plateaupar son créateur arrive bientôt sur nos écrans. Des combats tactiques impardonnables, de la gestion d’équipes de mercenaires et des rencontres avec des ennemis redoutables, voilà ce que vous allez vivre dansPour un trailer qui arrive à moins d’un mois de la sortie du jeu, il y a tout dedans. Pas de mauvaise surprise le jour de la sortie, vu qu’on sait exactement à quoi ressemble le jeu et comment on y joue, sans pour autant nous en apprendre sur l’histoire.On dirait un mélange subtile entre Donjons & Dragons et Darkest Dungeon, un combo qui n’a rien à envier à d’autres jeux de tactique, au contraire. Après avoir vu ça, je n’ai qu’une chose à dire : vivement qu’on joue àavec des amis quand le jeu sortira le, sur PC uniquement.