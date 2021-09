Earth From Another Sun vient piquer notre intérêt

Publié le Jeudi 23 septembre 2021 à 11:00:00 par Côme Richetta

De l'action à grande échelle

J’ai l’impression d’avoir dormit sous un rocher pendant quelques années. Je n’avais jamais entendu parler de, pourtant le jeu m’a l’air d’être déjà bien avancé ! Et sans vouloir trop m’avancer moi-même, j’avoue être intrigué par le contenu de ce jeu.De l’exploration dans un système solaire entier, du pilotage de vaisseau, des combats de flottes ou d’armées sur terre, et j’ai même cru comprendre qu’il y avait du multijoueur. Je ne m’attends pas au Eve Online killer, mais ça n’a pas l’air d’être le but du jeu non plus, une emphase sur le déplacement à pied, l’exploration de planètes et les combats sur terre est bien visible.Intrigués ? Moi aussi. Bonne nouvelle, le jeu sera disponible en démo au prochain Steam Festival qui débute le 1er octobre. Si vous aimez les jeux dans l’espace, les dogfights et les space marines, gardezdans le collimateur.