Subdivision Infinity DX est disponible sur PS5

Publié le Jeudi 23 septembre 2021 à 11:15:00 par Luc Vidal

C'est des batailles spatiales, rien à ajouter

Ça y est,, déjà disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One, est maintenant disponible sur PS5.Si vous ne connaissez pas, c’est tout simplement un jeu de batailles spatiales. Le jeu propose un mode histoire avec des missions principales et des quêtes secondaires qui vous font explorer la galaxie en profondeur. On peut améliorer son vaisseau et, bien entendu, participer à des batailles spatiales à grande échelle avec des combats rapides, nerveux et spectaculaires.