Priest Simulator : jouez un prêtre doté de pouvoirs divins

Publié le Mardi 19 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Et violez des enfants de choeur ?

L'option tripotage d'enfants de choeur et viol d'adolescents sur l'autel n'est pas prévu, semble-t-il, dans Priest Simulator, un jeu dans lequel vous allez incarner un prêtre.Un prêtre qui aura le choix de faire le bien ou le mal, cela dit. Doté de pouvoirs divins, vous pourrez imposer votre volonté à vos ouailles. Ils seront obligés de vous obéir, d'écouter vos sermons et de remplir les tâches que vous leur donnerez.A vous de voir si ce sera ou non à leur dépend.Vous devrez aussi combattre les démons qui infestent un petit village et vous occupez des sectes qui y pullulent, améliorer votre église, vos armes, développer votre Saint labo...Bref, Dieu a dit de tendre l'autre joue, vous allez, vous, tendre l'autre poing.Une démo du jeu est disponible gratuitement sur Steam