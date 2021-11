- Netflix dévoile la bande annonce des cinq derniers épisodes de La Casa de Papel

Publié le Jeudi 4 novembre 2021 à 11:50:00 par Théo Valet

Professeur, qu'est-ce que tu fous ?!

La Casa de Papel et moi, c'est un amour qui vacille. Autant j'ai adoré les premières saisons malgré ces quelques erreurs scénaristiques autant j'ai hurlé devant toutes les conneries que pouvaient contenir la suite de la série avec ce braquage de la banque d'Espagne. Les ennemis sont soit chiants, comme Arturo ou Tamayo, soit complètement abusés, comme Gandia ou Sagasta, les deux clones espagnols ratés de Rambo. Et pour ne rien arranger à ça, le scénario est rempli d'éléments tous plus débiles les uns que les autres.Malgré ça, il ne reste plus que cinq petits épisodes pour clôturer cette série en beauté (ou pas). Et à cette occasion, Netflix nous a dévoilé la bande-annonce de ces ultimes épisodes qui sortiront le 3 décembre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un joli bordel dans la Banque d'Espagne, comme en dehors.