- Gimle : un RPG à l'ancienne

Publié le Jeudi 4 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

A suivre de près ?

Gimle est un RPG en vue isométrique, à l'ancienne, façon Baldur's Gate, et qui va vous entraîner dans l'univers de la mythologie nordique.Vous y incarnez Brand, un guerrier aux capacités surnaturelles, qui évolue dans le monde de Gimle, qui a été créé sur les ruines de l'ancien monde, après une terrible guerre entre les dieux et les géants.Mais une nouvelle menace plane. Et vous allez être le seul à pouvoir la contrer.Le jeu vous mettra face à de cruels dilemmes. Sortie prévue sur Steam , en 2022. Assez intéressant pour qu'on le suive de près. On apprécie notamment le petit côté Diablo qui, s'il se confirme, pourrait bien le faire.