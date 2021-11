- Arcadia Fallen arrive sur Switch et PC le 17 novembre

Publié le Jeudi 4 novembre 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Pour les alchimistes en herbes

Financé via une campagne Kickstarter durant l'été 2020, le nouveau roman visuel de Galdra Studios arrive très bientôt. Il vous met dans la peau d'une alchimiste qui est lié contre sa volonté à un esprit illégal. Vous vous retrouvez mêlé à une guerre entre l'humanité et la magie et allez devoir sauver le monde de la catastrophe.L'aspect jeu de rôle et expression personnelle seront mis en avant et vous pourrez donc faire beaucoup de choix qui auront des influences sur l'histoire. Il y aura également des mini-jeux à réaliser, ainsi que d'autres joyeusetés.Arcadia Fallen sortira sur Switch et PC le 17 novembre prochain, à 18h exactement !