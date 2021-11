Gynoug, un jeu megadrive, ressort sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 4 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Retro nouveau

Initialement sorti en 1991 sur Mega Drive, Gynoug est un shoot 'em up développé par Masaya et édité par NCS Corporation. Il porte le nom de Wings of Wor aux États-Unis.Ratalaika Games, un éditeur de jeux indépendant, vient de décider de ressortir le jeu, mais sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, en version numérique uniquement. Il sortira le 12 novembre prochain.Il sera vendu 6 €.