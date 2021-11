Thunder Tier One annoncé pour le 7 décembre

Publié le Mercredi 3 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Késako ?

Développé par Krafton Inc, Thunder Tier One est un shoot en vue de dessus. Vous allez y diriger une équipe de soldats spec ops (opérations spéciales) chargée d'arrêter une organisation terroriste. Le tout dans un cadre fictif mais inspiré de l'Europe de l'Est.Le jeu est jouable coopération à 4 joueurs, en PVP en ligne ou en solo avec des coéquipiers gérés par l’IA. Il faudra choisir son équipément, et tenter d'aller au bout des neuf missions de la campagne.Le jeu se déroulera en temps réel et est présenté comme ayant des réactions "réalistes". Les joueurs devront donc penser et agir vite, en fonction notamment de leur environnement.Sortie le 7 décembre, donc, et sur Steam . On est intrigué.