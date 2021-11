PlayStation Now : les nouveautés du mois de novembre

Publié le Mercredi 3 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Parce qu'on est en novembre, hé oui

Mafia : Definitive Edition

Celeste

Final Fantasy IX

Totally Reliable Delivery Service

Sony a dévoilé les nouveautés sur le PlayStation Now du mois de novembre. Les jeux sont disponibles dès à présent.On vous le rappelle, ce service permet de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 via votre PS4, PS5 ou PCActuellement, plus de 700 jeux sont disponibles dans la liste.Voici la liste des nouveautés :