Publié le Mercredi 3 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le Mignon

FIFA 22 (PS4) FIFA 22 (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) FIFA 22 (Nintendo Switch) Animal Crossing New Horizons (Nintendo Switch)

FIFA 22 Far Cry 6 Ratchet & Clank Rift Apart

Far Cry 6 FIFA 22 Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles

FIFA 22 Far Cry 6 Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles

FIFA 22 Double Pack Assassin's Creed Odyssey + Origins Crysis Remastered Trilogy

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Pokémon Ultra Lune Luigi's Mansion 2

FIFA 22 Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 : Édition Standard

Encore cette semaine, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 42ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Mignon, un fromage de brebis au lait pasteurisé, à pâte molle à croûte fleurie ou naturelle, originaire de Haute-Garonne.FIFA 22 est toujours en tête. Far Cry 6 a rapidement disparu du top global, mais tient encore la corde, et c'est étonnant vu sa qualité, dans les tops par plateformes.Sinon, ma foi, rien de neuf.Voici lepour la semaine du 11 au 17 octobre 2021 :