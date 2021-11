Apex Legends présente sa saison 11

Publié le Mercredi 3 novembre 2021 à 11:45:00 par Vincent Cordovado

La grande évasion

Peut être que vous le savez déjà, mais Respawn Entertainment a lancé hier soir, à 18h, sa saison 11 d'Apex Legends.



Sobrement intitulée Evasion, cette nouvelle mise à jour majeure inclut une nouvelle carte, Zone d'Orage qui nous emmène sous les tropiques, avec de nouvelles créatures à affronter, un nouveau membre, Ash, ainsi qu'une nouvelle mitraillette, issue de l'univers de Titanfall et pouvant tirer des munitions lourdes comme légères.



On oublie pas non plus le Battle Pass qui va avec et qui permet, comme à l'accoutumée, de récupérer des skins légendaires, des packs de musicaux, des écrans de chargement, des charmes d'arme et tout un tas de truc pour personnaliser notre expérience mais aussi suffisamment de pièces pour acheter le Battle Pass de la saison 12.



Cette mise à jour touche toutes les plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.