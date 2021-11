Blackwind, du hack et du slash

Publié le Mercredi 3 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ça va trancher

Après un crash sur la planète Medusa-42, James Hawkins, un jeu homme qui n'a aucune expérience du combat, se retrouve piégé dans le prototype d'une armure Mech ultra-puissante, gérée par une IA appelée Blackwind. Pire : il doit faire face à une invasion de créatures appelées Raknos, qui déferlent sur les colonies spatiales alentours.James va devoir repousser l'invasion. Tout seul.Blackwind est un jeu de type Hack & Slash, et vient d'être repoussé. Il sortira sur PC et Mac via Steam, GOG, le Mac App Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch le 20 janvier 2022 et non plus avant la fin de l'année.