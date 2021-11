- La mise à jour 9.1.5 de World Of Warcraft Shadowlands est disponible

Publié le Jeudi 4 novembre 2021 à 10:15:00 par Théo Valet

Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout.

L'un des plus célèbres, si ce n'est LE plus célèbre des MMORPG revient avec une toute nouvelle mise à jour. Cette version 9.1.5 apportent des modifications d'équilibrage de certaines classes, notamment au niveau des dégâts de zones. Elle amène également de nouvelles options de personnalisation sur les Taurens de Haut-Roc, les Draenei sancteforge, les Sacrenuit et les Elfes du Vide.Vous pouvez désormais changer de congrégations sans délai ou restrictions. En plus de cela, vous garderez tout ce que vous avez obtenu dans votre précédente congrégation.Il y a également des nouveautés dans la rotation des Marcheurs du temps, qui accueille six nouveaux donjons de Legion. En plus de cela, la zone de Korthia a été améliorée pour proposer plus de voyages rapides et plus d'apparitions de fragments et de reliques.Pour finir, il y a eu quelques mises à jour sur l'ancien contenu avec de l'équilibrage et des correctifs.