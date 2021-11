- Dying Light 2 Stay Human : un personnage dévoilé en détails

Publié le Jeudi 4 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une meuf badass

Dying Light 2 Stay Human sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (en version cloud).Le jeu, signé Techland, n'en finit pas de nous mettre l'eau à la bouche. Dans le cadre des vidéos "Dying 2 Know More", sorte de carnets de développeurs du jeu, on va découvrir Lawan, le personnage incarné par Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City).Tymon Smektała, Lead Game Designer, parle de ce personnage, donc, de ses particularités, et du choix de Rosario Dawson pour l'incarner.