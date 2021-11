- Everspace 2 : une grosse mise à jour pour l'accès anticipé

Publié le Jeudi 4 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Khaït moss ?

Rockfish Games a lancé Khaït Nebula : Stranger Skies, la troisième mise à jour majeure de l’accès anticipé d'Everspace 2, actuellement disponible via Steam ou via le Xbox Game Pass.Khaït Nebula est un système stellaire bourré d'artefacts, de créatures étranges et d'infos sur l'histoire des Anciens, race aujourd'hui disparue mais pleine de mystères. La mise à jour ajoute une nouvelle faction, des formes de vie extraterrestres et un autre compagnon. Une nouvelle classe de vaisseau, des avantages, des énigmes seront également de la partie.A découvrir dans une longue vidéo de présentation :