- Lost Ark : le MMO Free-to-play d'Amazon se dévoile

Publié le Lundi 10 janvier 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Arkesia, terre d'accueil

MMOARPG signé Amazon Games et Smilegate RPG, Lost Ark est toujours prévu pour le 11 février 2022 sur Steam. On vous en rappelle le contenu : Ce Free-to-play déjà sorti en Corée, Russie et Japon vous permet d'incarner des héros à la recherche de l'Arche Perdue. 15 classes de héros sont prévues, le tout dans un monde Fantasy avec PvE et PvP, des raids contre des boss, des quêtes, des démons, de la magie...Les développeurs ont mis en ligne une nouvelle vidéo du jeu pour montrer les combats, les compétences et la navigation entre les mondes, sans oublier du PvP et des raids...