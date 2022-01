- League of Legends : voilà ce qui arrive en 2022

Publié le Lundi 10 janvier 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'année sera riche

Riot Games a annoncé la feuille de route de ses jeux, pour l'année 2022. Parmi eux, League of Legends, bien entendu. Cette année, on verra l'arrivée de Zeri, l'étincelle de Zaun, qui sera le 158eème champion à débarquer dans le jeu.Elle sera introduite lors du patch 12.2. Zeri est une tireuse d'exception dotée de nombreux sorts et mécaniques électriques. D’autres champions, notamment un support et un jungler, seront ajoutés dans l'année. Plus de détails seront donnés ultérieurement sur ces personnages.Udyr revient également, mais dans une nouvelle forme. Ahri suivra dans le courant de l'année. Les joueurs doivent désormais voter pour savoir qui de Shyvana, Nocturne, Skarner, Tryndamere et Kog’Maw auront droit à une refonte à leur tour.On vous montre ça en vidéo, mais juste avant, on vous laisse vous régaler devant la cinématique d'introduction de cette année 2022.Niveau cosmétiques, des champions tels que Gangplank, Fiddlestick, Rek’sai, Trundle, Rell, Orianna ou encore Heimerdinger recevront de nouveaux skins dans le courant de l'année. Des lignes de skins tels que Ouest, Gardiens des Étoiles, Abeilles ou encore Dresseur de Monstres seront de retour, accompagnées par des nouvelles : Lapin de Combat et Porcelaine. Les joueurs voteront là encore pour savoir si les lignes Infernal, Gothique, et Guerrier Pur doivent bénéficier d'une mise à jour.Enfin, les défis arrivent, ainsi que de nouveaux événements et une mise à jour du gameplay, via des nouveautés et améliorations.