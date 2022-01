- League of Legends: Wild Rift dévoile son année 2022

Publié le Lundi 10 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Là aussi y'a du nouveau

Riot Games a non seulement dévoilé la feuille de route de League of Legends pour l'année 2022 (voir news précédente) mais aussi celle du jeu League of Legends Wild Rift.La grosse nouveauté de 2022 est l'arrivée de la Faille Élémentaire et la domination d'un élément à chaque match, ce qui rend la capture de dragon délicate et décisive lors d'une partie.Nouvelle saison de Guilde vs Guilde, arrivée de Sett, Yuumi, Karma et Shen sur la Faille, nouveaux Wild Pass uniques et événément pour la nouvelle année (Nouvel An lunaire) avec de nouveaux skins pour les Pyrotechniciens sont également annoncés.