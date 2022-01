Serious Sam: Siberian Mayhem pour le 25 janvier

Publié le Mardi 11 janvier 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

За ваше здоровье товарищ!

La série de FPS bien bourrins, sans prise de tête et qui pète de partout, j'ai cité Serious Sam, s'enrichira d'un nouvel opus dès le 25 janvier. Il s'intitule Serious Sam: Siberian Mayhem et sortira sur Steam Basé sur le moteur de Serious Sam 4, il ne s'agit pas d'un DLC, mais d'un standalone, même s'il se rattache à ce dernier épisode.Cette fois-ci, il faudra courrir après le général Brand, un rebelle qui traverse les steppes gelées de Sibérie.