Take-Two Interactive achète Zynga pour 12,7 milliards de dollars

Publié le Mardi 11 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pas assez cher, mon fils...

Take Two Interactive a annoncé l'acquisition de l'éditeur Zynga pour quelques 12,7 milliards de dollars. Pour rappel, Zynga est un éditeur de jeux mobiles ou sur navigateurs. On leur doit notamment les séries Zynga Poker ou Farmville. Au total, une petite trentaine de jeux sont actuellement exploités par l'éditeur.Zynga édite aussi le jeu Harry Potter : Puzzles & Spells.Take Two, célèbre pour sa franchise GTA, s'offre donc une porte sur le mobile. On a hâte de voir Harry Potter violer Hermione après s'être tapé un rail de coke et voler des balais volants en tabassant leurs anciens propriétaires, dans Grand Theft Harry Potter (GTHP).