Espresso Tycoon vous invite à son Playtest

Publié le Mardi 11 janvier 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Starbeurks

Espresso Tycoon vient de lancer sa phase de Playtest. Si vous voulez mettre les mains sur le jeu avant sa sortie, il suffit d'en faire la demande, via Steam , et d'attendre d'être sélectionné (vous le serez à coup sûr).Dans ce jeu de gestion, vous allez devoir reprendre un café et le gérer, le développer, vous adapter à la clientèle toujours plus exigeante et aussi faire face à la concurrence.Bref, vous allez devoir gérer une sorte de Starbucks, avec les recettes à élaborer, les tarifs à définir, les lieux à décorer et les gros cons de consommateurs à contenter.