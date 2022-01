GamAlive Awards 2021 : les meilleurs jeux de l'année !

Publié le Lundi 10 janvier 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le meilleur de 2021

L'année dernière, nous n'avons pas décerné de prix. Et là, tout de suite, je ne me souviens absolument pas pourquoi. Les raisons de l'absence des Gamalive Awards 2020 m'échappent complètement. Gueule de bois carabinée qui s'est étalée sur un mois entier ? Pas envie ? Pas le temps ? Alzheimer ?En attendant, cette année, on remet le couvert. Voici donc nos récompenses. Les meilleurs jeux de 2021. Toujours avec des catégories à la con, parce que si le jeu vidéo était quelque chose de sérieux, ça se saurait.Bref, voici les meilleurs jeux de l'année...