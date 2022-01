- Rainbow Six Extraction : découvrez les nouveaux trailers

Publié le Lundi 10 janvier 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Deux pour le prix de zéro (bah oui, c'est gratuit chez nous)

On vous le rappelle, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction est prévu pour le 20 janvier. Le jeu sortira sur PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Il sera cross-play, cross-save et cross-progression. Bref, plein de cross.Quant au contenu, là encore, on vous recolle les chiffres, pêle-mêle : 4 niveaux de difficulté, 12 niveaux inédits (environ 3 fois plus grands que les cartes de Rainbow Six Siege), 4 régions, plus de 60 armes, 15 technologies REACT exclusives et d'autres reprises de Rainbow Six Siege...Et hop, deux nouvelles bandes-annonces.