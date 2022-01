Seven Pirates H, un RPG sexy débarque sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 11 janvier 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Des canons et des grosses épées

Au printemps prochain, la Nintendo Switch accueillera Seven Pirates H, un RPG sexy édité par eastasiasoft. Le jeu ne sera disponible que via l'eShop chez nous, ou en commande sur le site de l'éditeur. Il proposera une version chinoise et une version anglaise uniquement.Au niveau de l'histoire, vous incarnez la jeune et sexy pirate Parute Kairi, qui aime se promener en soutif, cachant à moitié sa petite poitrine juvénile, et en slibard bien échancré. Déterminée à se faire un nom dans la piraterie, elle sillonne les mers à bord de son navire et recrute des copines à ses côtés. Copines aux formes parfois très généreuses, voire débordantes de formes, et toujours avec des fringues qui semblent trop petites pour elles.Ajoutez un phoque borgne en guise de mascotte et... euh... on vous laisse voir la vidéo. Ça vaut plus que tous les discours...