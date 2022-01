Blacksmith Legends arrive en accès anticipé

Publié le Mardi 11 janvier 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Si j'avais un marteau...

Blacksmith Legends est un jeu de gestion... de forge. Vous êtes en plein Moyen-Âge. Et vous venez d'hériter d'un petit commerce sympathique où il fait toujours chaud, même durant les longs mois d'hiver : une forge. Et vous connaissez l'adage : c'est en forgeant qu'on devient forgeron...A vous d'apprendre le métier et de produire des objets, créer vos propres recettes mais aussi embaucher du monde.Au fil de votre progression, votre notoriété sera telle que vous pourrez peut-être faire la pluie et le beau temps dans le Royaume... jusqu'à pourquoi pas prendre la place du souverain...Le jeu sort sur Steam , le 18 janvier prochain, en accès anticipé.