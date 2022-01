Publié le Mardi 11 janvier 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Guérandais Fermier

FIFA 22 (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Mario Party Superstars (Nintendo Switch) Animal Crossing : New Horizons (Nintendo Switch) Pokémon Diamant étincelant (Nintendo Switch)

Spider-man Miles Morales FIFA 22 Ghost of Tsushima - Director's Cut

Forza Horizons 5 Halo Infinite Call of Duty: Vanguard

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Spider-man Miles Morales

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042

Mario Kart 8 Deluxe Mario Party Superstars Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Super Mario Maker Selects Donkey Kong Country Returns 3DS

Farming Simulator 22 The Witcher 3 - GOTY Football Manager 2022

Comme chaque semaine, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 52ème et donc dernière semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Guérandais Fermier, un fromage au lait cru de chèvre, à croûte naturelle non cendrée, de couleur blanche et jaune clair, à pâte blanche, qui nous vient tout droit de... l'Allier, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser.Entre Noël et le jour de l'an, pas grand-chose ne bouge dans le top des ventes. A peine note-t-on le retour d'Animal Crossing qui, à n'en point douter, est l'une des meilleures ventes, si ce n'est la meilleure vente de l'année, au moins sur Nintendo Switch.Voici lepour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 :