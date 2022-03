- Wartales : dernière mise à jour pour l'accès anticipé

Publié le Jeudi 24 mars 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à suivre

Wartales est un RPG tactique en monde ouvert, actuellement en accès anticipé sur Steam , pour un prix de 34,99 €. Le jeu vient de sortir une nouvelle mise à jour présentant une 4ème région.Dans ce jeu développé par Shiro Games, vous contrôlez un groupe de mercenaires. Le but est simple : renommée et argent. Vous allez donc devoir accepter des missions, remplir vos objectifs et récupérer votre dû.Le jeu se déroule dans l'Empire d'Edoran, ravagé par la Peste et où d'innombrabes créatures n'attendent qu'une chose : vous tuer. Puis vous becter. Mais pas forcément dans cet ordre.Ajoutez des ennemis humains, tous les animaux qui peuvent être apprivoisés et une horde de pestifiérés qui se déplacent dans le pays, à la manière d'un groupe géant de zombies, et le ton est donné.Une voix caverneuse, une musique épique qui commence doucettement... et hop, vous avez votre bande-annonce.