The Centennial Case : A Shijima Story est sorti

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Enquête nippone

The Centennial Case : A Shijima Story a la particularité d'être un jeu d'enquête en prise de vue réelle. On y suit donc de vrais acteurs, qui incarnent les personnages.Le jeu est éalisé par Koichiro Ito, qu'on a pu voir sur Metal Gear Solid V et produit par Junichi Ehera qui a travaillé précédemment sur NieR:Automata.Vous y incarnez Haruka Kagami, une autrice de romans policiers qui va devoir enquêter sur une famille "maudite", qui a connu une série de morts inexplicables.Le jeu est désormais disponible sur PS4, PS5 ainsi que sur Switch et PC.