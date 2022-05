Soulstice : nouvelle bande-annonce et Deluxe Edition physique

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tout votre soul

Hack'n slash next-gen, Soulstice sortira sur PS5, Xbox Series et PC en 2022. Il devrait débarquer à l'automne.Vous y contrôlerez deux soeurs, Briar et Lute. Elles ont été transformées en Chimère, sorte de guerrier hybride obtenu par la fusion de deux âmes. Elles vont défoncer des tas d'ennemis. Avec donc "des combos impitoyables, de nombreuses armes et une multitude d'options de personnalisation".Le jeu est désormais disponible en précommande. Une édition physique Deluxe a également été annoncée : ellle comprendra un artbook numérique, une bande-son numérique et le pack d'objets Ashen Blade.Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne :