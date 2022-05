- Deathloop : un mode photo pour de beaux fonds d'écran fait soi même

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 11:50:00 par Marine Le Pivain

Dites "marmelade de poire" !

Deathloop s'offre une nouvelle mise à jour avec l'ajout du mode photo et d'autres options demandées par la communauté.

Immortalisez vos moments favoris (c'est drôle parce que 'deathloop' ?) au travers des magnifiques environnements de Blackreef ou des moments que vous n'aurez plus l'occasion de revivre (à part en relançant le jeu ce qui est long, sauf si vous le speedrunnez, mais même là je suis pas sur du coup)

En parlant de speed run, sachez que parmi les nouvelles options il y aura une personnalisation de l'ATH et de l'UI, une meilleure navigation dans les menus et également un paramètre pour augmenter ou réduire la difficulté des combats, le nombre de reprise et la vitesse du jeu ! De quoi personnaliser l'expérience assez profondément.