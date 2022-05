- Riftnound : disponible dès maintenant et un trailer de lancement

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Des créatures magiques contre d'autres créatures magiques

Jeu de stratégie survie et de lane défense, Riftbound sortait hier et est disponible aujourd'hui pour 19,99€ et aura le droit à une remise de 10 % sur Steam pour la première semaine.