- Rainbow Six Extraction ''Nightmare Fog'' disponible aujourd'hui !

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 10:45:00 par Marine Le Pivain

Faite le plein de bonnes Protéen

Ubisoft annonce le prochain évènement sur Tom Clancy's Rainbow Six Extraction : "Nightmare Fog", est disponible dès maintenant et jusqu'au 2 juin.

Un brouillard épais de toxine recouvre la zone d'endiguement et mettra tous vos sens à l'épreuve. Le niveau de neurotoxine augmente peu à peu dans ce brouillard et les risques d'avoir des hallucinations ne sont pas à exclure. Soignez-vous avec des Neurostim mais attention, ils ne sont là qu'en nombre limité dans la zone, donc gérer bien vos ressources ou c'est la folie puis la mort qui vous guette…

Un nouvel ennemi fait également son apparition dans cet évènement : Vigil Protéen, ainsi que tout plein d'autres nouveaux contenus.

Jouez-y maintenant si vous avez le game pass sur Xbox Series et One, PC ainsi que sur PS4/5 et Stadia.