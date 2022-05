- Tin Can version 1.0 sur Steam

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 10:50:00 par Marine Le Pivain

Il y a un homme d'étoile...

… attendant dans le ciel.

C'est une trouvaille sympa Tin Can. Jeu de simulation aux détails fourmillant et réaliste, Tin Can vous propose de gérer de vos ressources jusqu'au casque qui vous maintiens protégé du vide spatial. Votre but : survivre jusqu’à ce que les secours arrivent… s'ils arrivent un jour.

Entre panne et événement cosmique, symptôme qui remplace la barre de vie, Tin Can: Escape Pob est un vrai challenge de survie pour ceux qui aiment le genre !