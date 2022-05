- Crossfire Legion : encore plus du contenue pour l'accès anticipé

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Pas encore sortie, et déjà plein de promesse

Si on ne peut pas encore jouer au jeu, on sait au moins qu'il ne sera pas vide une fois en main. Aujourd'hui l'ajout de 24 unités du combat et 3 commandants uniques pour Crossfire: Legion.

On rappelle, le jeu sortira en early access le 24 mai 2022 et nous projette dans un monde en conflit. Black List et Global Risk voient leur champ de bataille envahie par un troisième arrivant : New Horizon. Levez votre armée, personnalisé-la, gravissez les échelons en ligne dans une guerre de nouvelle génération.