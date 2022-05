Dying Light 2 : Le DLC est reporté !

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

*insérer blague sur la lenteur des zombies*

Bon, les développeurs aiment écouter leurs joueurs parce que c'est important et ça permet de pas se foirer à la sortie des jeux… n'est-ce pas No Man Sky et Cyberpunk ?

Du coup entre l'ajout d'un new game +, d'un curseur pour les consoles et des améliorations pour la coop ils doivent aussi gérer la sortie du premier chapitre du jeu en Juin.

Avec tout ça, l'équipe demande plus de temps, de manière légitime, un jeu ça se fait pas en 1 semaine ahah … ah … …

Blague à part le DLC prévu sera donc reporté en septembre. Technique louable mais du coup, vous aurez parfaitement le droit de les attendre au tournant si y'a le moindre problème j'imagine.