Nis America : Le retour des classics volume 2 sur Switch

Publié le Lundi 16 mai 2022 à 11:10:00 par Marine Le Pivain

Non non regardez bien, c'est pas le même Prinny !

Prinny Presents NIS Classic Volume 2 est sorti sur Nintendo Switch.

Deux jeux : Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound et Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman ont été retravaillés pour rentrer dans ces NIS Classic. D'ailleurs, le test débarque ce midi. Mais ce qui nous intéresse cette fois c'est la deluxe edition. De même que pour le volume précédent, on retrouvera la bande son du jeu sur CD "NIS Classics vol.2 Anthology" ainsi que le mini artbook Nis Classics Vol.2 Compendium et bien sûr la boîte collector.

Le jeu Prinny Presents NIS Classic Volume 2 sur Switch comprend donc ces deux jeux de stratégie/tactique, on vous laisse sur un petit récap des jeux.

Dans Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound vous suivez l'histoire de Lord Zetta, un straté-guerre rêvant de s'emparer des Sous-Mondes en tant… que livre…



Avec Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, la conquête de nouvelles terres ne s'arrête pas non plus et n'en est que plus forte grâce au système de personnalisation vous permettant de créer votre personnage de la tête aux pieds. Etablissez une base et mettez vos ennemis au sol tandis que vous avancez dans votre conquête.