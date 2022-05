Let’s Get Fit est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 16 mai 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Bouge ton boule

Si vous voulez bouger votre cul dans le fol (et vain) espoir de perdre des kilos avant de jouer les éléphants de mer crémeux avachis sur le sable cet été, vous pouvez toujours essayer Let's Get Fit.Le nouveau jeu signé Voxler et Exkee, édité par Ravenscourt, est désormais disponible sur Nintendo Switch.Il vous propose quelques 100 mouvements de fitness, dans des exercices combinant Joy-con et sangles de sport.Chiche, on le teste ?