Cotton Fantasy sort sur PS4 et Nintendo Switch le 20 mai

Publié le Lundi 16 mai 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tu aimes jouer avec une petite fille ?

Inin Games publiera Cotton Fantasy le 20 mai prochain sur Nintendo Switch et PS4. Le jeu aura un nom différent au Japon, puisqu'il s'appellera Cotton Rock 'n' Roll.La série Cotton possède déjà quelques anciens jeux. Dailleurs, ce nouvel opus fête les 30 ans de la saga. Les jeux sont sortis sur borne d'arcade, Super Nintendo, MegaDrive, Sega Saturn, Dreamcast, PS2... et maintenant, donc, sur PS4 et Nintendo Switch.Il s'agira ici de retrouver Cotton et Silk dans de nouvelles aventures. 6 personnages sont jouables. 16 niveaux les attendent. Et ce sera toujours un shoot à défilement horizontal. A base de petite fille à califourchon sur un balais.