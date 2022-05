(Formule 1) F1 22 : 3 circuits mis à jour

Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

De quoi justifier un nouvel achat ?

Espagne

Le virage 10 voit un nouveau tracé correspondant à celui introduit dans la réalité pour la course reportée de 2021. Les virages 10 à 14 ont des zones hors-piste mises à jour, ainsi que plusieurs bordures saucisses autour du circuit.

Le circuit d'Albert Park a été remodelé à l'aide de données LIDAR, avec une hauteur et une cambrure plus détaillées. Les murs des zones extérieures ont été repositionnés et les bordures de trottoir remplacées par de nouvelles versions photogrammétriques. De nombreux changements ont été apportés au circuit avec une nouvelle disposition des virages 1, 3, 6, 8/9 (remplaçant la chicane), 11, 12 et 13.

Le virage 5 de Yas Marina, où Verstappen a dépassé Hamilton pour s'assurer de la première place du Formula One World Championship™ de 2021, a été modifié avec la suppression de la chicane avant l'épingle. L'épingle a également été avancée, ajoutant plus de ruissellement. La chicane du virage 9 et les virages à 90 degrés sont maintenant un seul et même virage cambré, remplaçant les virages 11-14. Enfin, les virages 13-15 ont été arrondis autour de l'hôtel pour permettre aux voitures de suivre de plus près.

Oui, dit comme ça, ça peut paraître bizarre. 3 mises à jour alors que le titre n'est pas encore sorti... Mais en fait, non. C'est logique. Je vous explique.F1 2022 sortira le 1er juillet 2022, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC. Pour info, il est déjà en précommande.Il reprendra les circuits officiels de la saison... et la plupart sont ceux de l'année dernière. Comme ça fait moins de taf pour les développeurs, qui n'ont grosso modo qu'à nous faire un copier-coller doublé d'une petite mise à jour graphique, ils ont décidé quand même de justifier l'achat de ce nouvel opus en mettant à jour 3 circuits : celui d'Espagne, celui d'Australie et celui d'Abu Dhabi.Et voilà en quoi consistent les mises à jour :