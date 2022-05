Le Pacte des loups, en version longue et en 4K

Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Chouette !

Synopsis :

En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et fait de nombreuses victimes, sans que quiconque puisse l'identifier ou la tuer. Les gens ont peur. C'est un monstre surgi de l'enfer ou une punition de Dieu. L'affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l'autorité du Roi. Le chevalier Grégoire De Fronsac, naturaliste de surcroît, est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le portrait de la bête. Bel esprit, frivole et rationnel, il est accompagné de l'étrange et taciturne Mani, un indien de la tribu des Mohawks. Ces derniers s'installent chez le Marquis Thomas d'Apcher. Au cours d'une soirée donnée en son honneur, Fronsac fait la connaissance de Marianne De Morangias ainsi que de son frère Jean-François, héritiers de la plus influente famille du pays. Fronsac se heurte bientôt à l'animosité des personnages influents de la région.

Chouette film sorti en 2001, le Pact des Loups ressort en version longue et 4K, en salle.Pour rappel, le film est signé Christophe Gans et met à l'écran Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Emilie Dequenne, Monica Bellucci, Jérméie Rénier et Mark Dacascos.La post-prod 4K a été gérée par l'équipe d'origine. Les effets spéciaux ont été retravaillés, tout comme le mixage audio.Sortie prévue pour le 10 juin, au cinéma, donc et très certainement quelques semaines après en version physique. On a hâte de voir ça.