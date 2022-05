Endzone – A World Apart : Survivor Edition est sorti sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 20 mai 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Survie post-apocalyptique

City-builder à la portée écologique Endzone - A World Apart vient de sortir sur consoles next-gen dans une Survivor Edition. Il est donc jouable désormais sur PS5 et Xbox Series. En dématérialisé. Et en boîte sur PS5 uniquement.Les contrôles et l'interface ont été repensés pour les consoles.Vous allez donc construire une ville dans un monde post-apocalyptique où l'ennemi sera la nature et ses catastrophes liées à l'activité humaine : radiations, notamment, mais aussi goules et autres monstres.Vous devrez surtout veiller à avoir un apport en eau et nourriture suffisant pour les survivants.