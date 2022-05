La brasserie de Marine

Publié le Jeudi 19 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Bientôt on pourra faire des jeux de simulation de restau-Skate

Hey



Non y'a pas eu de brasserie hier, nous étions partis en vadrouille-média-on-the-case et c'était instructif !

Beaucoup de nouveautés technologiques pour l'été et plein de tests de jeux en hands-off et même si je suis une bille en jeu de simulation j'étais grave contente de pouvoir en voir des sympas ou ultra techniques.

Déjà, la simu restaurant de Nacon (dans la série des "Life") qui apportait une dose poussée de gestion, d'aménagement de la pièce aux cuisines en passant jusqu'aux détails de l'assiette et la dispo des plats, je rentre pas trop dans les détails, mais ça donne faim et puis ça motive un peu à faire des jolis plats à la maison, alors maintenant je sais que quand je ferais mes mac&cheese je les disposerai joliment dans mon mug. Et bien faut savoir que y'a quand même un aspect très bienveillant (pas comme dans les Sims par exemple) et un peu de RPG/social et il faudra quand même prendre soin de ses employés si vous voulez pas qu'ils vous tirent la gueule (j'attends de voir un DLC Etchemieux - le cousin d'Etchebest- pour voire si le cauchemar sera dans votre cuisine)

Et puis y'avais une simulation de skateboard aussi. "Gneuh gneuh gneuh y'a la série des Tom Hawk" shhhh laisse-moi finir.

J'y. Connais. Rien en skate. Mais genre : RIEN. Pourtant qu'est ce que c'est COMPLET mama~~

Technique jusque dans l'utilisation des joysticks ect, suffit pas d'appuyer sur un bouton pour faire une jolie figure en mode "RegaRDe cE qUe J'Ai fAiT c'ESt biEN !", non. On m'a vendu ça en me disant que c'était le "Dark Soul des jeux de skate" et même si au début l'expression m'a un peu saoulé, je dois reconnaitre ABSOLUMENT que OUI, le jeu vous prend pas pour un con, et que c'est très récompensant pour l'estime de sortir un kickflip ou un slide du premier coup.

Non vous ne me verrez jamais sur une planche, par contre les crevettes ça je prends.