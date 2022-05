- Nacon présente WRC Generations : Le jeu de Rally le plus abouti

Publié le Jeudi 19 mai 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

Non j'ai bien dit "abouti" pas "emboutie"…

Attendu le 13 Octobre 2022 sur PS4/5, Xbox One/Series, et un peu plus tard sur Switch et PC, WRC Generations est le fruit de 7 années de travail et de recherche auprès de professionnel du milieu de l'auto Rallye, cette simulation est l'ultime génération d'authenticité et est extrêmement complète dans ce qu'il propose.

Ceux qui pourront avoir la chance de le tester avec le siège de simulation l'auront vite compris, ce jeu est au plus proche de la réalité dans ses sensations de course, mais aussi très pointu dans les environnements proposés, les routes et parcours étant tiré de vrais circuits de championnat. Cela dit, avec une manette, on ressent tout autant les sensations et ce serai dommage de se priver de l'expérience qui a été recherché sur tous les supports !

Grande nouveauté de la compétition 2022 : le moteurs hybrides font leur entrée dans WRC Generations, l'occasion de découvrir ou redécouvrir une conduite inédite, jusque dans sa physique et design sonore.