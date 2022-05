- The Legend of Heroes: Tails from Zero, un tour des personnages en video et Deluxe Edition

Publié le Jeudi 19 mai 2022 à 10:45:00 par Marine Le Pivain

En vrai, les charadesgn sont clean, non ?

Nouveau Trailer pour The Legend of Heroes et on se penche sur les personnages que l'on suivra le long de l'aventure : les protecteurs de Crossbell





Le jeu est prévu en format physique sur PS4 et Switch le 30 Septembre 2022 en tant que "Deluxe Edition".

Celle-ci comprendra la version physique du jeu (PS4 ou Switch), la bande-son "Song of the City State" et un mini artbook "Special Support Section Dossier"