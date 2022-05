- EGRET II mini, la borne d'arcade avec 40 jeux TAITO intégrés

Publié le Jeudi 19 mai 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça coûte un rein mais c'est collector

Space Invaders Lunar Rescue Steel Worker Lupin the Third Qix Pirate Pete Adventure Canoe Elevator Action Chack'n Pop Outer Zone The Fairyland Story The Legend of Kage Halley's Comet Bubble Bobble Kiki Kaikai Scramble Formation Rastan Saga Kyukyoku Tiger Rainbow Islands Extra Ramais The NewZealand Story Tatsujin DonDokoDon Violence Fight Cadash Volfield Mizubaku Adventure Gun Frontier Runark Hat Trick Hero The Ninja Kids Metal lack RayForce Kasier Knucke Darius Gaiden Bubble Symphony Elevator Action Returns Dan Ku Ga Puzzle Bobble 2X Bubble Memories : The Story of Bubble Bobble 3

Arkanoid Arkanoid Returns Puchi Carat Cameltry Syvalion Arkanoid Revenge of DoH Plump Pop Birdie King Strike Bowling Marine Date

Inin Games sort le 3 juin sa mini-borne d'arcade, la EGRET II mini. Cette mini-borne comprend 40 jeux TAITO, sortis sur bone d'arcade dans les années 70, 80 et 90.Au menu, des jeux cultes, des moins connus, des à découvrir...10 autres jeux sont dispos sur carte SD (payant), et non des moindres :Une manette spéciale est aussi disponible en option.Toutes les infos sur le site officiel : ININ | EGRET II mini – Limited Blue Edition (iningames.com) Il n'y aura que 5000 EGRET II mini pour le monde entier. Prix de vente... 199,99 €. Ouch.